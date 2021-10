Bremer nel mirino del Napoli, ma spuntano Milan e Inter

Tuttavia Cairo avrebbe già trovato l’intesa con il giocatore per il rinnovo contrattuale, per avere maggiore forza in fase di contrattazione per la prossima estate.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Juventus-Roma, arriva un’altra accusa pesante per Orsato

Adani: “Quello tra il Napoli e Spalletti è un matrimonio perfetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: parità genere è priorità assoluta per 8 persone su 10