Non solo Juventus-Roma, arriva un’altra accusa pesante per Orsato

Dopo la polemica avvenuta durante Juventus-Roma, arriva un’altra accusa per l’arbitro Daniele Orsato.

La scorsa domenica, Daniele Orsato è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante l’arbitraggio di Juventus-Roma. Il giudice sportivo decise di fermare il gioco per un fallo del portiere bianconero, non applicando la regola del vantaggio ed impedendo così ai giallorossi di terminare l’azione. Dopo tale vicenda, il Corriere dello Sport si sofferma su un altro episodio che sarebbe avvenuto di recente. Secondo il quotidiano Orsato sarebbe stato sorpreso a copiare durante i test regolamentari in un raduno arbitrale, che si svolgono periodicamente per garantire un corretto aggiornamento sulle regole.

Ecco quanto riportato:

“Ma d’altronde Orsato fu anche beccato a copiare i test regolamentari durante il raduno arbitrale post-pandemia, e dunque evidentemente qualche problema col regolamento, ogni tanto, ce l’ha…”

