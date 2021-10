Adani: “Quello tra il Napoli e Spalletti è un matrimonio perfetto”

Daniele Adani rilascia qualche dichiarazione sul Napoli di Luciano Spalletti.

Daniele Adani è intervenuto a Bobo TV, la trasmissione ideata da Bobo Vieri. L’argomento di cui parla è il Napoli, in particolare il modo positivo in cui sta affermando questo campionato.

“Spalletti aveva un po’ paura della gara contro il Toro perché si tratta di una squadra che aggredisce e spende energie. Tuttavia se produci tanto e concedi poco hai tutte le carte in tavola per vincere. Vuol dire che la vittoria è meritata. La Roma di Garcia vinse le prime 10 partite nella stagione 2013-1014 ed arrivò a 17 punti dalla Juventus. Quest’anno però non c’è una squadra come la Juve. Il Napoli ne ha vinte 8 e si è dimostrata la più forte. Già quest’estate il matrimonio tra Spalletti ed il Napoli sembrava perfetto.”

