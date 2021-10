Il Napoli si gode il primato: ecco i numeri impressionanti della difesa

La Gazzetta dello Sport riporta i numeri super positivi per quanto riguarda la difesa del Napoli.

Il Napoli è attualmente in cima alla classifica di Serie A ed un motivo sicuramente c’è. Non è un caso se la squadra di Luciano Spalletti è al primo posto; la Gazzetta dello Sport ha analizzato i numeri impressionanti della difesa azzurra.

“Dinanzi a Ospina, Rrahmani e Koulibaly hanno alzato un muro, lì dietro hanno subito appena tre reti e il reparto è il meno battuto di tutto il campionato. Il Milan è secondo in classifica e secondo pure nella speciale classifica delle reti subite (7). Il gioco di Spalletti, tuttavia, tende ad esaltare l’intero collettivo. Per quanto riguarda i gol all’attivo (19), per esempio, il Napoli è secondo soltanto all’Inter che è solitario a quota 23 reti. La coralità del gioco napoletano, invece, è rappresentato bene dal numero di giocatori che sono andati in gol in questa prima fase del campionato (10) e che sono rappresentativi di tutti e tre i reparti,”

