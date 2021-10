Prima il Legia Varsavia poi la Roma: per il Napoli è la prova più difficile

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul Napoli, che in pochi giorni dovrà affrontare prima il Legia Varsavia e poi la Roma.

Questa settimana non sarà di certo una passeggiata per il Napoli di Luciano Spalletti. Il prossimo giovedì gli azzurri affronteranno il Legia Varsavia in Europa League, mentre soltanto tre giorni dopo toccherà alla Roma in campionato.

A tal proposito, il Corriere dello Sport riporta:

“Partita fondamentale in chiave qualificazione, considerando la situazione della classifica, ma anche partita che vale una sorta di esame di maturità: domenica gli azzurri sono attesi dalla trasferta all’Olimpico con la Roma e dunque dovranno provare a gestire il doppio impegno come fanno le grandi squadre. Inevitabile qualche cambio in più rispetto al solito, in tutti i reparti: da Meret e Juan Jesus a Lozano.”

