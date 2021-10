Del Genio: “Insigne non deve tirare i rigori, dalla Supercoppa è in tilt”

Paolo Del Genio si espone sulle continue incertezze di Lorenzo Insigne dal dischetto: “Non è personalità continuare a tirarli, siamo in Serie A! Non al torneo tra amici”.

Paolo Del Genio, nel corso di Tele A, si espone sulle continue incertezze di Insigne dal dischetto: “Insigne? Il grande rigorista non ha un angolo preferito. Qualcuno si ricorda se Maradona preferiva a chiudere o ad aprire? No, ne avrà tirati metà e metà. I rigoristi forti devono avere questa caratteristica. Lorenzo anche quando li segnava, sappiamo tutti che li preferisce a chiudere. Una volta che non è più riuscito, col portiere che sapeva il giochino, l’ha chiusa troppo ed in Supercoppa l’ha messa fuori per chiuderla troppo. Una volta prova la botta centrale che non ha, una volta non lo riesce ad aprire, è una difficoltà tecnica oggettiva. Se segna i prossimi 10 io sono felice, ma si può risolvere solo non facendoglieli tirare più e dovrebbe dirlo lui. Poi ogni tanto fa il saltello e ogni tanto no, è segno di confusione tecnica. E non concordo sul fatto che è personalità continuare a tirarli comunque, qui siamo in Serie A non al torneo tra gli amici”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Juventus-Roma, arriva un’altra accusa pesante per Orsato

Adani: “Quello tra il Napoli e Spalletti è un matrimonio perfetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: parità genere è priorità assoluta per 8 persone su 10