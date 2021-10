Ci avete tolto tutto! Il vero motore dello stadio è la tifoseria.

Le bandiere, che accompagnano con il loro movimento morbido, i cori intonati per una partita intera, insieme con tamburi e fumogeni, a Napoli sono il male da combattere. L’aggregazione, il vero motore del tifo, è stroncata dall’impossibilità del cambio posto all’interno anche delle curve, la casa del tifo organizzato, che perlopiù è composto da persone semplici – dalla Napoli vera – che fanno anche molte rinunce per essere presenti con ogni clima, insieme agli amici di sempre. Ci avete tolto tutto, il regolamento parla chiaro: è vietato sedersi ad un posto diverso da quello scritto sul biglietto, non può entrare nulla che possa ostruire la vista ad altri, non si possono portare fuochi d’artificio o strumenti potenzialmente lesivi. Le telecamere di nuova generazione installate per le universiadi, sono pronte ad identificare chi trasgredisce, e le multe si sprecano. Questo accade però solo a Napoli. Avete portato alcuni gruppi organizzati a chiedere un incontro per definire delle zone in cui la passione possa essere vissuta nel modo più autentico, – come sappiamo fare noi – , nel rispetto degli altri, ma la società ha sempre fatto orecchie da mercante, e intanto viene a mancare il cuore ad una macchina che sul campo è perfetta. Lo stadio è un salotto in cui però manca l’anima pulsante, quella che col ritmo dei tamburi scandisce le giocate degli azzurri. La sensazione è che questo eccesso di zelo sia una ripicca della società verso il tifo organizzato, e che si voglia punire qualcosa o qualcuno, come se essere tifosi sia un peccato mortale. Un eccesso di cazzimma che penalizza i tifosi e la squadra stessa. La speranza è che per il bene di tutti, ci si sieda ad un vero e proprio tavolo della pace, e si trovi la soluzione migliore per chi allo stadio ci va per tifare ed anche per chi vuole vedere la partita con più calma. Ne beneficeranno di certo quegli undici eroi che ci stanno facendo sognare, e che meritano la spinta di una città intera, di tutto il popolo azzurro!

Barbara Marino

