La Superlega torna in auge con dieci punti chiave

Il quotidiano spagnolo Marca riporta in merito al tentativo di far risorgere la Superlega.

Marca è entrato in possesso di un documento riportante tali punti ma non si può parlare di documento ufficiale in quanto privo di firme dei club membri della Superlega, di seguito i 10 punti:

1 – La Super League non è una proposta che romperà l’ordine stabilito o abbandonerà i campionati nazionali. 2 – Eliminato il concetto di “membri permanenti”. 3 – La Superlega è il riconoscimento di un sistema che è rotto. 4 – I ruoli della UEFA creano conflitti strutturali.

5 – La UEFA ha stretto legami con alcuni proprietari di club in Stati che non sono membri.

6 – Al momento c’è la mancanza di partite di alto livello. 7 – Il controllo finanziario è inadeguato. 8 – Mancanza di trasparenza in materia contabile e di solidarietà. 9 – L’Unione Europea sta perdendo il controllo sul calcio. 10 – I club delle grandi città situati in Stati più piccoli non possono competere nell’attuale modello UEFA.