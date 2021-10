Spalletti in conferenza: “Gara decisiva da vincere per passare il turno. Mertens ci sarà, Zielinski sarà assente”

Spalletti, la conferenza stampa pre Napoli-Legia Varsavia

Luciano Spalletti in conferenza stampa dal Konami Training Center alla vigilia di Napoli-Legia Varsavia sfida per la terza giornata d’Europa League 2021 che si gioca domani al Maradona.

Spalletti:

“Questa gara qui diventa decisiva per il passaggio del turno. Bisogna vincere e metteremo tutte le motivazioni possibili dentro per riuscirci. Abbiamo una rosa forte che deve dimostrare mentalità che portiamo anche in tutte le altre competizioni e non solo in campionato.

Spalletti sui cambi di formazione: “Parlare di turnover è abbastanza offensivo per questi giocatori. Non parlo di turnover. Giocano i calciatori titolari che sono adatti per giocare questa partita, non si può usare questo modo di dire che intacca il livello di professionalità di questi giocatori. Mertens gioca perché è un titolare non perché si fa turnover, lo stesso vale per Demme e tutti gli altri. Juan Jesus può fare più ruoli, può esserci lui in quel ruolo da terzino perché può farlo. Facciamo valutazioni anche con Canonico, De Luca tra medici e resto dello staff per mettere in campo la squadra per vincere la partita”.

Sulla forza del Napoli: “Abbiamo tante alternative in questo Napoli, nello stretto e nel lungo. Possiamo assorbire qualsiasi posizione tattica degli avversari senza modificare la nostra natura. Quello che fanno in allenamento è incredibile, sono doppiamente felice rispetto a voi che li vedete solo in campo”.

Spalletti su Mertens: “Abbiamo tanti giocatori che si prendono responsabilità e il recupero di Mertens, Demme e Lobotka aiuta di farci variare nelle formazioni. Zielinski non sarà nella partita per un problema. Abbiamo qualità che possono fare la differenza come le tante arme a disposizione. Mertens sarà sicuramente nella partita dall’inizio o in corso”.

