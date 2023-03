Napoli, si scatena l’asta per Osimhen. Sono 5 i club interessati

Napoli, parte l’asta per Osimhen

Victor Osimhen potrebbe diventare il prossimo uomo mercato del Napoli, dopo le esaltanti prestazioni offerte in questa stagione il nigeriano è finito nel mirino di almeno 5 club. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe addirittura diventare la cessione più alta mai fatta dal club azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Osimhen è l’uomo che può riscrivere la sua stessa storia: è stato l’acquisto più ricco del Napoli e potrebbe diventare la cessione più ricca di sempre. Nessuno come lui, in ogni caso. De Laurentiis vorrebbe tenere tutti i suoi fenomeni, certo, ma ha precisato che c’è sempre la proposta indecente: mezza Europa è assetata di centravanti e Osi in questo momento è sul podio dei più grandi. Roberto Calenda, il manager di Victor, è l’uomo che scriverà il romanzo con il presidente e i corteggiatori. Tanti, troppi: United, Psg, Chelsea, Bayern, Real. Pokerissimo di colossi in attesa di passare all’azione dopo l’ultima offerta di rinnovo del Napoli”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

