Politano: “Sono disposto a restare, ma nel calcio non si sa mai”

Matteo Politano ha parlato a Kiss Kiss Napoli TV, dove ha risposto alle domande di giornalisti e tifosi.

Queste le sue parole:

“Ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi nel calcio non si sa mai. Dimostrare di tenerci a giocare con la maglia del Napoli? Cercherò di dare sempre il massimo. Nazionale? Per ora penso al Napoli. Raspadori? Sarebbe un bel tridente qui al Napoli, penso che il club abbia fatto un buon mercato e sono arrivati giocatori importanti. Faremo un grande campionato. Aspettative? Massimo impegno, proveremo a rendere felici i tifosi che sono sempre stati presenti. Ci sarà il massimo impegno fino a fine campionato.

Scudetto? Penso sia il sogno di tutti, vincere un campionato. Poi se lo vinci a Napoli vale 10-20 volte più di quanto possa valere vincerlo al nord. So cosa significa il tifo per la squadra, si fanno tanti sacrifici per venirci a vedere ed è nostro dovere cercare di renderli orgogliosi. Kvaratskhelia? Un giocatore forte, ha bisogno di tempo perché è arrivato da poco ed il campionato italiano è difficile. Ha grandi prospettive, siamo felici di averlo in squadra”.