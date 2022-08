Kepa-Napoli, ci siamo: può essere a Castel di Sangro entro il fine settimana

L’arrivo di Kepa al Napoli sembra ormai imminente

Nelle ultime 48 ore che il Napoli è stato al lavoro con il rappresentante di Kepa Arrizabalaga per stabilire la formula che dovrà accontentare i club. La trattativa pare andare avanti senza intoppi con il giocatore cha ha espresso la volontà di fare un’avventura in Serie A. Domani, stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere spagnolo potrebbe essere a Roma per la definizione della trattativa e sostenere poi le visite mediche giovedì. L’intenzione del Napoli, sempre secondo la radio ufficiale, sarebbe quella di portare il portiere sabato a Castel di Sangro.

