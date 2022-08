La Cremonese vuole il ritorno di Gaetano, si aspetta il via libera di Spalletti

Il club lombardo vuole riabbracciare Gianluca Gaetano

In contrasto con quanto detto pochi giorni fa dal DS Simone Giacchetta, in casa Cremonese si sta preparando il ritorno di Gianluca Gaetano. Il club neopromosso in Serie A, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, punta ad altri due giocatori per rinforzare la sua rosa: l’attaccante Cyril Dessers del Feyenoord e il centrocampista del Napoli. La formula per il ritorno in Lombardia del calciatore partenopeo sarebbe quella del prestito ma prima di intavolare una vera e propria trattiva serve il via libera di Luciano Spalletti.

