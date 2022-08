Compleanno Politano, la dedica della SSC Napoli

La SSC Napoli ha fatto una dedica all’attaccante Matteo Politano in occasione del suo compleanno.

Oggi l’attaccante del Napoli Matteo Politano compie 29 anni e la SSC Napoli non ha perso l’occasione di augurargli buon compleanno con una piccola dedica sui propri canali social.

Matteo Politano è attualmente in ritiro a Castel di Sangro con il resto della squadra azzurra; qualche giorno fa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare proprio del suo futuro. Le sue parole non hanno lasciato spazio a dubbi: per ora continuerà a vestire la maglia azzurra, pur continuando a guardarsi intorno.

Nell’ultimo periodo l’attaccante avrebbe anche pensato di lasciare la squadra a causa del rapporto con Luciano Spalletti, caratterizzato da una mancanza di fiducia. Con il passare dei giorni però tutto sembra essersi sistemato e per ora Matteo Politano sembrerebbe più che soddisfatto di indossare la maglia del Napoli.

Di seguito la dedica della SSC per il giocatore:

Tanti auguri di buon compleanno, Matteo! 🎂💙 pic.twitter.com/URj90WmT9y — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 3, 2022

