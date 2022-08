Calciomercato: la Roma accontenta Mourinho, è fatta per Wijnaldum

Roma scatenata sul mercato, si sblocca l’affare Wijnaldum

Accordo trovato, Gini Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“L’affare si è finalmente sbloccato nella notte, Gini Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma. Anzi, prestissimo. Perché già oggi arriverà la fumata bianca sulla trattativa che negli ultimi giorni si è allungata per le complicazioni legate ai bonus percepiti dal giocatore nel precedente contratto con il Psg. Tutto risolto, questa mattina si definiranno gli ultimi dettagli e arriverà lo scambio di documenti che darà il via libera al giocatore di prendere il volo privato e sbarcare nella capitale. Forse già nel pomeriggio, per poi sostenere le visite mediche di idoneità sportiva e poi da domani cominciare la sua nuova avventura con Mourinho”.