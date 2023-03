Rinnovo Lobotka, agenti in città nella giornata di ieri

Le ultime sul rinnovo di Stanislav Lobotka

In casa Napoli si attende la fumata bianca per il rinnovo di Stanislav Lobotka. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport ha rivelato le ultime in merito ai microfoni di Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Rinnovi in casa Napoli? Posso dire che ieri in città c’erano i procuratori di Lobotka per un rinnovo che deve essere solo formalizzato. Poi dovrebbero arrivare quelli di Rrahmani e Di Lorenzo che ancora non sono in una fase decisiva e conclusiva”.

