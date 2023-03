Ufficiale: minuto di silenzio su tutti i campi per la tragedia di Cutro

Minuto di silenzio per la tragedia di Cutro

La FiGC stato disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.

Questo il comunicato sul sito ufficiale:

“Preso atto delle indicazioni emanate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, su invito del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime della tragedia di Cutro”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, le ultimissime da Castel Volturno in vista dell’Atalanta: aggiornamenti su Raspadori e Lozano

Conferenza Gasperini: “A Napoli con un bello spirito e tutti a disposizione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici