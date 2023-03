I grandi finalizzatori, Osimhen e Lookman accendono Napoli-Atalanta

L’edizione odierna del quotidiano si sofferma sul big match di questa sera tra Napoli ed Atalanta, ma nel dettaglio su Victor Osimhen e Ademola Lookman. José Paseiro, il Ct della Nigeria, sarà presente al Maradona per ammirare le due stelle della Serie A.

Osimhen con Spalletti ha fatto il salto di qualità, gestendo meglio le energie e le letture dei momenti della gara, limitando alcune corse poco funzionali e aprendo il turbo ogni volta che serve. Malgrado a 24 anni restino margini di miglioramento, Victor tra tecnica, velocità e forza fisica non ha punti deboli e sublima il gioco che i compagni macinano con imbarazzante continuità. Le cifre parlano chiaro: 19 gol in campionato e 2 in Champions, malgrado diverse assenze per un problema muscolare accusato in ottobre, nel match interno contro il Liverpool. Considerando tutte le competizioni, da quando è arrivato a Napoli due anni e mezzo fa Osi è a quota 49 con meno di 90 presenze all’attivo”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

