L’Equipe – Psg, assalto ad Osimhen: pronta offerta da 150 milioni per il bomber azzurro.

L’eliminazione dalla Champions League ha scaturito una rivoluzione in casa Psg. Luis Campos, il ds, secondo le testimonianze avrebbe già avviato svariati contatti con alcuni giocatori, quelli che avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. Nell’elenco ci sono anche profili della Serie A, oltre a Milan Skriniar che arriverà a parametro zero, nei piani della società c’è anche il bomber del Napoli, Victor Osimhen. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano, il club parigino avrebbe pronta un’offerta da 150 milioni.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

