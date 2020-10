“Non che di colpo gli azzurri siano diventati i favoriti, ma il loro cammino di crescita esponenziale li pone all’attenzione delle big. Se n’è accorta l’Atalanta che torna a casa con la prima sconfitta in trasferta del 2020. Una sconfitta pesante per come è arrivata, con Gattus che ha accettato la sfida battendo Gasperini proprio nei suoi punti forti: aggressività, uno contro uno, gioco sulle fasce”.