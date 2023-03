Roma: confermata la squalifica a Mourinho, salta il derby

Confermata la squalifica di due turni per Jose Mourinho

Brutta notizia per la Roma: la Corte sportiva d’appello ha appena respinto il ricorso presentato dai giallorossi per la squalifica a José Mourinho. Lo Special One è stato espulso nel corso della gara in trasferta contro la Cremonese e ha visto sospesa la sua squalifica perché in atto un’indagine della Procura federale sul diverbio con il quarto uomo Serra, che ieri è stato deferito. Il portoghese salterà la prossima contro il Sassuolo e il derby contro la Lazio del 19 marzo.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, le ultimissime da Castel Volturno in vista dell’Atalanta: aggiornamenti su Raspadori e Lozano

Conferenza Gasperini: “A Napoli con un bello spirito e tutti a disposizione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici