Lazzari sul Napoli: “Battuta la capolista, ci ha lasciato qualcosa di positivo”

Manuel Lazzari torna sulla vittoria cntro il Napoli

La Lazio giocherà domani al Dall’Ara, ore 20.45, nella trasferta contro il Bologna. Manuel Lazzari, etserno dei baincocelesti, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida tornando anche sulla vittoria al Maradona contro il Napoli.

Queste le sue parole:

“Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l’Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura.

Napoli? Abbiamo battuto la capolista e la gara ci ha lasciato qualcosa di positivo. La classifica è corta in zona Champions, non possiamo sbagliare la partita di domani, sarebbero tre punti fondamentali”.

Fonte foto: Instagram @manulazza29

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, le ultimissime da Castel Volturno in vista dell’Atalanta: aggiornamenti su Raspadori e Lozano

Conferenza Gasperini: “A Napoli con un bello spirito e tutti a disposizione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici