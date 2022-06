Ceccarini: “Ci sono segnali evidenti che Mertens dirà addio”

Mercato Napoli, parla Ceccarini

Niccolò Ceccarini si è soffermato sul mercato del Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Kalidou Koulibaly resterà al Napoli anche nella prossima annata calcistica: ora vedremo se in scadenza oppure se ci saranno dei margini per rinnovare il contratto. Per quello che concerne la difesa, quello di Ostigard, ora in forza al Genoa, è il profilo che piace di più”.

Su Mertens: “Ci sono segnali evidenti di addio dal Napoli, ma non so dove potrebbe andare. So invece che piace anche in Italia, ma non solo. La situazione è in evoluzione”.

Su Diego Demme: “Se arriverà una offerta all’altezza il Napoli la prenderà in considerazione. La società azzurra attenderà prima di conoscere eventuali offerte per Fabian Ruiz. Se lo spagnolo dovesse andare via, potrebbe arrivare Barak“.

Su Petagna: “Se esce Mertens, l’ex SPAL potrebbe fare la riserva di Osimhen. Non è detto, di conseguenza, che vada via”.

Sugli esterni: “Se va via uno tra Ounas e Politano, l’obiettivo principale è Deulofeu”.