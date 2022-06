Si raffredda la pista Bernardeschi al Napoli

Carlo Alvino si è soffermato sul mercato azzurro. Ecco le sue parole a Kiss Kiss Napoli:

“Federico Bernardeschi sarà un nuovo calciatore del Napoli? Da quelle che sono le informazioni in mio possesso mi risulta che la pista si sia raffreddata. Non smentisco l’interesse del Napoli, ma al momento non ci sono le condizioni per portarlo alla corte di Spalletti”.