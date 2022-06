Asse di mercato Lazio-Napoli: ipotesi scambio Mario Rui Luis Alberto. Le ultime

Asse di mercato Lazio-Napoli, Mario Rui valuta l’ipotesi Lazio

Asse di mercato Lazio-Napoli, con Mario Rui che valuta l’ipotesi Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri.

A dare la notizia della volontà di Mario Rui di valutare l’ipotesi Lazio è la redazione di Si Gonfia La Rete nel corso dell’ultima puntata tv con Raffaele Auriemma in conduzione su Tele A:

“Resta caldo l’asse di mercato Lazio-Napoli. C’è stato un incontro, con il procuratore Mario Giuffredi, perché Mario Rui vorrebbe approdare alla Lazio. Si tratta su di uno scambio, vista che non è semplice la situazione in casa Lazio come al Napoli: addirittura si parla di Luis Alberto al Napoli”.

