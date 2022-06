Importante notizia per Diego Demme in vista del futuro: il Tweet ufficiale

Importante notizia per Diego Demme: ufficializzato cambio agente

Importante notizia per Diego Demme in vista del futuro.Il classe ’91 ha deciso di cambiare il proprio agente dando l’addio a Fali Ramadani per entrare a far parte della scuderia “First”. Con un tweet ufficiale pubblicato pochi minuti fa, l’agenzia ha voluto dare il benvenuto al suo nuovo assistito che sarà rappresentato da Marco Busiello.

