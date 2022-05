Santacroce: “Cavani sembra ancora un venticinquenne, lo riporterei a Napoli”

L’ex azzurro vorrebbe rivedere il Matador all’ombra del Vesuvio

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto alla trasmissione “Tribuna Sport”, in onda su Televomero.

Queste le sue parole:

“Se riporterei Edinson Cavani al Napoli? Assolutamente sì e lo dico con cognizione di causa. Ho avuto modo di vederlo e vi assicuro che per l’intensità degli allenamenti ai quali si sottopone e per la forza che ha ancora, mi sembra un venticinquenne. Se Ibrahimovic corricchia ancora a 40 anni, il Matador sembra ancora molto giovane.

Vi svelo un retroscena. L’ho sentito al telefono, stava in Uruguay nel suo campo, con i cavalli e correva tantissimo. Mi ha riferito di sentirsi ancora molto bene. Per questo motivo ritengo sia un calciatore ancora perfettamente integro e in grado di fare bene anche in Serie A, al Napoli”.

