Napoli, Koulibaly nel mirino di due grandi club europei

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è finito nel mirino di due importanti club europei.

Kalidou Koulibaly è ormai considerato un vero caposaldo della difesa del Napoli. Il giocatore ormai veste la maglia azzurra da diversi anni ed a quanto pare è molto stimato non solo in Italia, ma anche in altri campionati europei.

Il quotidiano Il Mattino ha infatti affermato che Koulibaly sarebbe corteggiato sia dal Chelsea sia dal Barcellona.

“Il difensore senegalese è seguito da tempo dal Barcellona ma bisognerà verificare se poi arriverà l’offerta giusta al Napoli da parte del club catalano. Koulibaly è seguito anche dal Chelsea: è in scadenza 2023 e quest’estate per lui sarà decisiva per il rinnovo o per un eventuale partenza.”

