La SSC Napoli pubblica il report dell’allenamento odierno

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento effettuato nella giornata di oggi.

Nella giornata di oggi il Napoli si è allenato in vista della gara contro il Genoa, l’ultima che si disputerà in casa azzurra. La SSC Napoli ha come sempre pubblicato il report della seduta; non è mancata inoltre una comunicazione relativa all’allenamento di domani.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Spalletti annuncia: “Allenerò il Napoli anche il prossimo anno”

Spalletti: “Stampa distruttiva evidenzia solo una frase di ADL. Raggiunto traguardo importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici