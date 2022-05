De Maggio furioso con Spalletti: “La smetta di attaccare la stampa: contestati dai tifosi”

De Maggio, furioso con Spalletti: il commento alle parole del tecnico

Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ ha commentato con toni forti le parole del tecnico Spalletti contro la stampa:

De Maggio furioso con Spalletti:

“Caro Spalletti, lei non si offenderà. E’ bravissimo come allenatore, ma quando vuole lezioni di comunicazione noi siamo qua. Lei ha detto che la stampa vuole distruggervi. La contestazione però non è della stampa, le uova marce sul pullman a lei e alla squadra le hanno lanciate i tifosi. Gli striscioni non li ha messi la stampa. C’è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro Spalletti, si limiti a fare l’allenatore. A fare il giornalista non è capace. La smetta di attaccare la stampa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Spalletti annuncia: “Allenerò il Napoli anche il prossimo anno”

Spalletti: “Stampa distruttiva evidenzia solo una frase di ADL. Raggiunto traguardo importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici