La Gazzetta dello Sport – De Laurentiis chiama Carnevali: obiettivo Scamacca concreto.

La permanenza di Victor Osimhen al Napoli è sempre meno scontata. Il Napoli, dunque, cerca di cautelarsi e in sostituzione del bomber azzurro, potrebbe arrivare Gianluca Scamacca. A quanto pare, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato al telefono Giovanni Carnevali per metterlo al corrente dell’interesse per il giocatore. Non c’è nessuna trattativa in corso, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club, quella del giocatore e le cifre. L’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, ma soprattutto, il Sassuolo non è interessato a contropartite tecniche.

