La Gazzetta dello Sport – Gollini-Napoli, previste visite mediche entro due giorni.

Il quotidiano conferma lo scambio tra Sirigu e Gollini, l’affare dovrebbe concludersi nelle prossime 48 ore: “Nel giro di due giorni Salvatore Sirigu si sottoporrà alle visite mediche come farà Pierluigi Gollini, uno dei flop del mercato estivo, al Napoli.

“Scambio di prestiti con l’ok del’Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini. L’ultima trattativa è quella di Marco Benassi, che potrebbe a breve andare in prestito alla Cremonese, come primo rinforzo per il tentativo di miracolo salvezza di Ballardini”.

Fonte foto: Flickr.com

