Il Mattino – Allarme Kvara: derby a rischio a causa della febbre.

Il quotidiano lancia l’allarme per il derby: “Napoli, allarme Kvara: ha la febbre, può saltare il derby con la Salernitana”. Queste le parole che hanno dispensato tensione nelle ultime ore, a causa dell’influenza che sta costringendo il georgiano lontano dal campo. Se fino a ieri la sua presenza sembrava scontata, adesso è in forte dubbio, anche dopo il forfait di martedì sera.

Nella giornata di ieri ha avuto modo di allenarsi in palestra, ancora debilitato, ma se non riuscirà a recuperare in tempo ci sarà Elmas ad occupare il suo posto. Un altro problema è quello che ha colpito Lobotka, anche quest’ultimo uscito con qualche dolore in seguito alla gara di Coppa Italia contro la Cremonese, ma il Napoli lo sta monitorando.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’addio? Senza rinnovo può partire in estate

Dall’Inghilterra: il Manchester United punta Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Tarocca’ parcometri e trattiene il resto, ai domiciliari