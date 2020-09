Napoli: ritorno di fiamma per Izzo. Incontro con l’agente

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”…. Recitava così una nota canzone e potrebbe essere anche il caso di Armando Izzo.

Il calciatore del Torino, originario di Secondigliano e cresciuto nel vivaio del Napoli, potrebbe tornare nella squadra della sua città. Come riportato da Tuttosport, infatti, il difensore, che l’anno scorso aveva rinnovato il suo contratto con i granata, non sarebbe contento dell’andamento del suo club e vorrebbe giocare in una squadra che disputa le Coppe Europee.

E, non a caso, ha cambiato agente affidandosi alle procure di Mino Raiola che in questi giorni, ha incontrato diversi club interessati, tra cui proprio il Napoli. Non c’è bisogno di dire che il difensore farebbe i salti di gioia pur di tornare a vestire la maglia di cui è tifoso fin da bambino.

