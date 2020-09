Napoli-Boga: la trattativa si sblocca! Trovata la contropartita

Il calciomercato inizia ufficialmente quest’oggi e tantissime trattative entrano nel vivo. Il Napoli, di certo, è tra i più attivi.

Non solo movimenti in uscita con Allan e Koulibaly destinati a salutare il Vesuvio, ma anche in entrata e, nelle ultime ore, sembra essersi sbloccata la trattativa per Boga. Il Ds Giuntoli è da tempo sull’esterno offensivo del Sassuolo, individuato come erede di Callejon.

Il calciatore dal suo canto, vedrebbe la piazza partenopea come un punto di crescita per la sua carriera. Ad ora la richiesta della società nero-verde, 40 milioni di euro, aveva frenato il buon esito ma, come riportato dal Corriere dello Sport, l’inserimento di Ounas, particolarmente gradito a mister De Zerbi, sarebbe la chiave di volta per fare tutti felici. Il francese, sbarcherebbe in Emilia Romagna insieme ad un conguaglio di 25 milioni di euro. La fumata bianca, dunque, sembra essere vicina.

