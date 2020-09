Ghoulam ai saluti. Il Napoli guarda in Premier per sostituirlo

Sembra essere ai titoli di coda l’avventura di Faouzi Ghoulam a Napoli.

L’esterno algerino, arrivato nel gennaio del 2014, complice un infortunio al crociato e poi alla rotula nella stagione 2017-18, non è più tornato ai suoi livelli. Gli azzurri vorrebbero cederlo anche per liberarsi dell’oneroso ingaggio di 3.5 milioni di euro. Per questo, il suo procuratore, Jorge Mendez, sta cercando di sistemarlo al Wolverhampton, squadra in cui militano diversi elementi della sua scuderia.

E proprio dalla Premier League, potrebbe arrivare il suo sostituto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, i partenopei sono su Emerson Palmieri del Chelsea. Un rinforzo importante che andrebbe ad alzare il tasso di qualità della rosa di Gattuso.

