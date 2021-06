Di Lorenzo, il fratello: “Bastò poco per firmare con il Napoli, ecco perché”

Diego Di Lorenzo ha raccontato un aneddoto sulla firma di suo fratello con il Napoli.

Giovanni Di Lorenzo non è solo il difensore del Napoli, ma anche della Nazionale italiana. Fino ad ora è sceso in campo per disputare due gare con la squadra allenata da Roberto Mancini, dimostrando di essere all’altezza del suo ruolo. Diego Di Lorenzo, fratello del giovane difensore, ha rilasciato un’intervista a Sky sport. L’argomento principale è stato proprio Giovanni: in particolare Diego ha raccontato in che modo il fratello ha deciso di firmare con il Napoli.

“Aurelio De Laurentiis lo notò quando era all’Empoli, in una partita contro il Torino in cui segnò. Quella sera Mario Giuffredi, suo agente, si sentì al telefono con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dopo poche ore l’accordo con il Napoli fu trovato.”

