Il Napoli alza l’offerta per Basic, modificata anche la formula d’acquisto

Il Napoli ha modificato sia l’offerta per Toma Basic, sia la formula per il suo acquisto.

Da tempo il Napoli segue Toma Basic, in quanto lo considera un possibile acquisto di mercato. La Gazzetta dello Sport si è concentrata proprio sulla trattativa che la società partenopea ha in mente. A tal proposito emergono alcune novità: il quotidiano afferma che De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni per il giocatore ed avrebbe abbandonato l’opzione del prestito con diritto di riscatto.

Dal quotidiano si legge:

“La trattativa per Toma Basic potrà avere un’accelerata nei prossimi giorni. Proverà a stringere i tempi, Cristiano Giuntoli, perché nelle ultime ore ha saputo pure dell’interessamento della Lazio. Il centrocampista del Bordeaux piace anche a Maurizio Sarri, al quale è legato il triennio più esaltante del Napoli durante la sua stagione tecnica. Il ds napoletano non ha alcuna intenzione di mollare il giocatore al suo amico Maurizio. E per evitare l’apertura di un’asta che potrebbe complicargli i piani, presenterà una nuova offerta al club francese, che parte da una base di 8 milioni ai quali verranno aggiunti alcuni bonus legati al rendimento del giocatore. L’altra novità è rappresentata dalla decisione di abbandonare l’idea del prestito con l’obbligo di riscatto, perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e bisognerebbe allungarglielo almeno di un anno.”

