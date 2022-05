Corriere dello Sport – Olivera in bilico, ed ecco che spunta Cambiaso: è il pupillo di Giuntoli.

La trattativa per Olivera potrebbe seriamente sfumare, dunque il Napoli cerca profili validi a sinistra. L’edizione odierna del quotidiano lancia la bomba su un profilo del tutto nuovo, si tratta di Andrea Cambiaso:

“Il pupillo di Giuntoli in realtà si chiama Andrea Cambiaso (22), un rapporto diretto sin da Savona, contatti che sono rimasti frequenti, una stima che è andata crescendo e una scadenza contratto (2023) che può rappresentare un elemento a favore. Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta, Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021, sarebbero pronto a rifarlo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Summit Giuntoli-Spalletti: si parlerà di mercato e degli obbiettivi stagionali

Adani: “A Napoli c’è delusione per lo Scudetto perso ma non si può parlare di fallimento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Attacco di hacker russi a siti istituzionali italiani