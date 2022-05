Repubblica – Rinnovo Mertens: Napoli sempre più lontano, ma avanza la Lazio di Sarri.

Il rinnovo di Dries Mertens non è affatto scontato. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, il bomber del Napoli potrebbe approdare alla Lazio, dove troverebbe Maurizio Sarri. Inoltre, il belga potrebbe non rinnovare per ben due motivi: l’importante decurtazione dello stipendio e lo spazio ridotto messo a disposizione, per lui, da Spalletti. La Lazio, intanto, fa passi avanti per cercare di ammaliare il giocatore, che è già lusingato dalla corte del suo ex allenatore.

