Napoli, parla l’agente di Meret: “Senza continuità nessun rinnovo”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica.

Il quotidiano Repubblica ha raccolto alcune dichiarazioni di Federico Pastorello. L’agente di Alex Meret ha parlato del futuro del suo assistito con la maglia azzurra, che attualmente non è ancora chiaro. Secondo le sue parole ci sarebbe tutta l’intenzione di restare da parte del giovane portiere, ma la Società dovrà garantirgli continuità di gioco.

“Sono sicuro che Alex sarà uno dei primi 4-5 portieri al mondo. È stato penalizzato dal dualismo con Ospina ed ha pagato questa situazione. Donnarumma vive una situazione simile, per loro la continuità è troppo importante. Non abbiamo ancora accettato il rinnovo perché vogliamo chiarezza: l’accordo di massima col Napoli c’è, ma devono decidere di puntare su Meret, altrimenti cercheremo questa sicurezza altrove. Anche l’errore con l’Empoli, se avesse giocato sempre, non sarebbe successo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Koulibaly nel mirino di due grandi club europei

FOTO – Spalletti annuncia: “Allenerò il Napoli anche il prossimo anno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici