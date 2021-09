Bacconi. “Manolas un Chiellini più scarso, Rrahmani? l’assist di Koulibaly è un tiro sbagliato”

L’opinionista dice la sua sui difensori del Napoli

Adriano Bacconi, opinionista e match analyst ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Il Bello del Calcio”, in onda su Canale Otto. Durante il suo intervento ha commentato anche la vittoria del Napoli per 4-0 contro l’Udinese.

Queste le sue parole:

“Kostas Manolas mi sembra una sorta di Giorgio Chiellini scarso. Come il calciatore della Juventus anche il greco gioca molto sull’uomo in marcatura. Il migliore partner di Koulibaly, a mio avviso, è Rrahmani. I due si integrano bene.

Amir Rrahmani non ha certo la regia di Albiol, ma comunque ha quelle caratteristiche. Koulibaly ha servito all’ex Verona l’assist vincente? Io non penso che Amir debba ringraziarlo anche perché quello del senegalese non mi sembrava certamente un passaggio, ma una sorta di tiro sbagliato“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.407 nuovi positivi e 44 decessi

Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante