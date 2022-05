Cremonese, parla il ds: “Gaetano? Vorremmo che restasse ma sogna il Napoli”

Il ds del club lombardo parla di Gianluca Gaetano

Simone Giacchetta, ds della Cremonese fresca di promozione in Serie A, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

Queste le sue parole:

“Futuro di Gianluca Gaetano? Ancora non ci siamo trovati a discutere sulla questione. Per quello che riguarda il rapporto che c’è tra noi, abbiamo un rapporto di grande affetto e stima professionale per Gianluca. Il ragazzo è di proprietà del Napoli e tornerà lì a fine stagione. Da parte nostra, ovviamente, ci sarebbe la volontà di proseguire con Gaetano ma, il suo sogno, è quello – giustamente – di vestire la maglia del Napoli. Quando è arrivato era un ragazzo di belle speranze, ora è più maturo: è un padre di famiglia. Vedremo cosa accadrà.

Oggi tutti i ragazzi hanno sogni e ambizioni. Secondo me è corretto che il ragazzo rientri serenamente a Napoli. Dopodiché è giusto che ci sia un confronto con la sua società e, qualora non ci fossero le basi per rimanere, la Cremonese lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Tanti ragazzi della squadra non erano molto considerati prima. Ora, compreso Gianluca, sono ragazzi apprezzati”.

