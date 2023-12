Kvaratskhelia sul futuro: “Adesso sono felice a Napoli”

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una recente intervista ai microfoni di “Geo Team”.

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Geo Team” ed ha parlato della sua carriera professionale ed anche di qualche eventuale obiettivo per il futuro.

L’attaccante georgiano fa sapere che attualmente è completamente concentrato sul Napoli nonostante gli piacciano anche altri club.

“Prima di tutto dico che in questo preciso momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. Sul Real Madrid posso dire che è stata una passione della mia infanzia. In questo momento sono concentrato completamente sul Napoli. Adesso ci sono partite importanti da affrontare, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il mio futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe andare, ma al momento mi sento molto felice nella città di Napoli.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

