Cannavaro: “Sarò sempre un tifoso del Napoli”

L’ex difensore di Napoli e Juventus e Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa.

A pochi giorni dalla sfida tra Juventus e Napoli il doppio ex Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni del quotidiano La Stampa. L’ex difensore e Capitano della Nazionale italiana ha ricordato in suo passato, affermando che rimarrà sempre un tifoso del club azzurro.

Sul club che rischierà maggiormente nella sfida di venerdì afferma:

“Il Napoli. Perché ha perso quelle certezze che avevano fatto la differenza lo scorso anno: il gioco e la qualità che riuscivano ad esprimere hanno portato allo scudetto, ma ora si sono smarrite.”

Successivamente parla del club azzurro:

“Da subito si è visto che Garcia non aveva lo spogliatoio in mano, anche se arrivare dopo Spalletti non era facile. Mazzarri ha riportato un po’ di serenità, ma quelle sconfitte non aiutano e purtroppo la sensazione è che si sia perso definitivamente quel gioco che incantava tutti.”

Infine, sulla differenza con Luciano Spalletti:

“Spalletti aveva un concetto diverso ed era unico nel suo modo di giocare. Si è perso quel gioco lì: a tratti si intravede ancora qualcosa, ma non si riesce a farlo per 90 minuti. Per mancanza di idee, soprattutto.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palmeri: “È Lobotka che dà colpo d’anca a Lautaro: i media accattoni di consenso”

Dopo Napoli-Inter: arriva il provvedimento per l’arbitro Davide Massa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Inter di LAutaro vince contro il Napoli di Osimhen