Venerato: “Osimhen? Rinnovo o cessione per 140 milioni”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai è intervenuto ai microfoni di Tg Sport, parlando delle ultime sul mercato del Napoli sia in entrata che in uscita.

Queste le sue parole:

“L’Aston Villa, viste le difficoltà ad arrivare a McKennie della Juventus, sta valutando, oltre Merino e Parejo, Azzedine Ounahi, ora molto distante dal Napoli. Sul centrocampista marocchino gravita sempre il Leeds, più distaccate Leicester e Paris Saint-Germain.

Le voci su Victor Osimhen ed il Manchester United: sono infondate. Il Napoli ed il procuratore del ragazzo valuteranno il da farsi solo a fine stagione: o rinnovo a cifre importanti o cessione per circa 140 milioni. Demme resta a Napoli. Su Alessio Zebrin spunta il Lecce, dopo Bologna e Sampdoria. Nei prossimi giorni in chiusura il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, in prestito, e di Pierluigi Gollini a Napoli, con diritto di riscatto“.