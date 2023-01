Kvaratskhelia al Manchester City? L’agente: “Pensa solo al Napoli”

La verità sulle voci di Kvaratskhelia al City

Da tempo si persistono le voci di un interesse del Manchester City per Khvicha Kvaratskhelia. L’agente del georgiano, Mamuka Judeli, ha parato proprio di questo ai microfoni del portale russo Championat.

Queste le sue parole:

“Al momento non c’è niente né con noi né con il Napoli. C’è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come può pensare ad un’altra squadra?”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

