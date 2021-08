UFFICIALE – I convocati di Spalletti per il Genoa: Zielinski non recupera

I convocati di Spalletti per il Genoa

I convocati di Spalletti per la sfida di domani contro il Genoa. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco non figura Zielinski, ancora alle prese con un problema fisico, quindi l’allenatore di Certaldo avrà soltanto Palmiero e Gaetano come sostituti a centrocampo. Assente ovviamente anche lo squalificato Osimhem.

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Palmiero, Fabian

Attaccanti: Insigne, Politano, Petagna, Lozano, Ounas

