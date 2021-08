Spalletti in conferenza conferma Ounas: “Resta, può essere importantissimo”

Spalletti in conferenza, conferma Ounas che resta in azzurro

Spalletti in conferenza stampa per Genoa Napoli parla anche di calciomercato e della cessione di Ounas. Queste le parole in conferenza del tecnico Spalletti su Ounas:

Spalletti su Ounas in conferenza

“Affrontiamo una squadra forte con tradizione di calcio in città, penso ci sarà poco da sperimentare domani. Ounas resta con noi, è un buon giocatore e può darci una mano importantissima”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, un’indizio social fa pensare che Camara è vicino al Napoli

UFFICIALE – Convocati di Mancini, presenti tre giocatori del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi