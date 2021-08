Calciomercato, un’indizio social fa pensare che Camara è vicino al Napoli

Mady Camara potrebbe essere vicino al Napoli, a far pensare ciò è un indizio social.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista, ma un movimento social che non è passato inosservato fa attualmente pensare che l’obiettivo sia Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos. L’indizio in questione è un like ad un post del Napoli da parte del giocatore classe 1997. Il tutto è avvenuto dopo i sorteggi di Europa League.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“A Castel Volturno s’avverte la presenza di altre ombre e magari non saranno suggestioni quelle scatenate dal like di Mady Camara dell’Olympiacos che non ha resistito ad irrompere su un post del Napoli subito dopo i sorteggi d’Europa League ed a scatenare interpretazioni più o meno libere però giustificabili”

